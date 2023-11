Edu Machado, capitão do Montalegre, em declarações à RTP, depois da goleada consentida diante do FC Porto (0-4), no Estádio do Dragão, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

Já jogou uma final da Taça, o Montalegre hoje também foi valente, mas não chegou para o FC Porto. Que balanço é que faz?

- Faço um balanço bastante positivo, é certo que não passamos a eliminatória, mas temos de estar orgulhosos. Não fugimos à nossa ideia de jogo, valorizámos o clube e a região. Uma palavra para os muitos adeptos que nos vieram apoiar, foi uma festa bonita, todo o apoio que nos deram ao longo do jogo foi muito especial. Agora é voltar a pôr o foco no campeonato.

Já tinha jogado com Cláudio Ramos no Tondela, como foi este reencontro?

- Já tínhamos combinado trocar a camisola, é uma pessoa que admiro imenso. Além da qualidade como pessoa, é um guarda-redes que subiu a pulso desde a formação. Tem um grande carácter, por isso é que é um dos melhores guarda-redes portugueses.