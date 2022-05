Ricardo Alves, jogador do Tondela, em declarações à TVI após a derrota na final da Taça de Portugal contra o FC Porto (3-1), no Jamor:



«Não conseguimos atingir o principal objetivo da temporada que era a manutenção. Esperávamos sair com a Taça para dar uma alegria a todos. O que dizer dos adeptos? Foram fantásticos. Hoje Tondela esteve aqui em massa. Esperamos que tenham uma alegria no próximo ano.»