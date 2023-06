Veron, jogador do FC Porto, em declarações à SportTV1, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga:



«Estamos muito felizes. Sabíamos que o jogo ia ser bastante difícil. Tivemos algumas complicações durante o jogo com a expulsão. Eles também tiveram um jogador expulso. Aproveitámos as nossas oportunidades e ganhámos.



É um título muito importante para mim e para o FC Porto. Espero que possamos colocar o FC Porto onde merece estar que é no topo de tudo.



Não aconteceu ganharmos o campeonato, mas não baixámos a nossa cabeça. Demos o melhor em campo sempre e hoje ganhámos mais um título.



Os nossos adeptos puxam-nos sempre para cima. Dão-nos força e energia. Dedicatória? É dedicado a todos os que estão aqui presentes. Eles levam a nossa equipa para a frente e o título é dedicado a eles.»