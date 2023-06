Eustáquio, jogador do FC Porto, em declarações à RTP1, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga (2-0):



«Sinto-me muito bem. Depois de termos perdido o campeonato na última jornada, tínhamos de ganhar esta final. São três títulos em quatro e esta vitória dá-nos a hipótese de disputar a Supertaça.



Este troféu tem dedicatória especial. Faz todo o sentido. São coisas que acontecem [o falecimento da mãe]. Estas malditas doenças... não sou só eu, todos passam por isso. Tivemos de agarrar o touro pelos cornos. Isto já vinha do início da época. Às vezes vivemos numa bolha e muitos não sabem. Quisemos que fosse assim para estar tudo de mente vazia. Era uma luta que nunca iríamos ganhar. Infelizmente a minha mãe partiu fisicamente, mas está sempre presente. No ano passado fiquei de fora da partida e ela veio ao Jamor. Hoje também viu o jogo.»



[Sobre a saída do Uribe]: «É um jogador que dispensa apresentações. Ele é FC Porto dos pés à cabeça. Só ele sabe o porquê. Já conquistou tudo pelo FC Porto, não deve nada a ninguém e sai de cabeça erguida.»



[Balanço da época]: «São três títulos em quatro. Queríamos ganhar o campeonato. Estivemos em todas as frentes. Mesmo na Champions, perdemos os dois primeiros jogos, mas demos a volta e passámos o grupo em primeiro. Ganhámos três títulos nacionais. Infelizmente, para outros clubes era uma boa época, aqui não. O FC Porto quer ganhar tudo.»



[Quer continuidade de Conceição]: «Sim, ele respira FC Porto. Conhece os cantos à casa. Este FC Porto é muito à Sérgio Conceição.»