Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, à SportTV, após a vitória ante o Celoricense, por 4-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

Se fez algo ao intervalo face à vantagem mínima:

«Todos os jogos de futebol são difíceis, também se viu noutros campos hoje o quão complicado foi. Precisamos de dar também crédito ao nosso adversário, à sua atenção a defender, em estar compacto e a fechar todas as possibilidades. E, depois, com o tempo e o acumular de situações, conseguimos um melhor resultado, mais momentos e oportunidades.»

Opções do onze inicial:

«Foi uma decisão com a ideia de ter um recomeço adequado depois da pausa das seleções, que nem sempre é fácil.»

Ser um jogo da Taça após essa pausa:

«Nós preparámos o jogo da melhor forma possível. Claro que tivemos jogadores, como por exemplo o Zaidu e o Eustáquio, que chegaram em cima da sessão da manhã de sexta-feira, devido às longas viagens. É sempre complicado. Muitos clubes têm este envolvimento nos compromissos internacionais. Para mim, foi importante mantermo-nos humildes, fazer o que tínhamos a fazer, foi um dos melhores aquecimentos da época, na forma como os jogadores abordaram o jogo, foi muito positivo e agora vamos para a Liga Europa. Como se sabe, o Nottingham Forest decidiu mudar o treinador [ndr: Ange Postecoglou foi despedido este sábado], vai ser trabalho extra para nós em preparar possíveis candidatos e abordagens, apostando também um pouco de acordo com o que vai acontecer. Vai requerer muito trabalho nestes dias, especialmente no departamento de análise.»

Ainda a mudança no Nottingham e se já havia algo preparado:

«Como disse, o departamento de análise está sempre à frente e eles já tinham visto nove ou dez jogos do Nottingham Forest e, claro que não são todas as coisas, mas a maioria das coisas vai para o lixo e temos de trabalhar de novo. Claro que, o que sabemos e estudámos é sobre a qualidade individual dos jogadores, vamos defrontar uma equipa de topo com grandes jogadores e agora é tentar perceber quem vai ser o próximo treinador e como ele vai abordar o jogo com esta equipa.»

Samu, que fez hat-trick:

«Foi bom, especialmente o primeiro golo, que foi uma situação em que ele trabalha muito para melhorar, de costas para a baliza. Na seleção já teve três ou quatro situações idênticas e não foi feliz. Estou feliz por ele, ele merece marcar e queria marcar. Entrou muito bem.»