FC Porto começa a preparar receção ao Famalicão para a Taça de Portugal
Dragões voltam ao trabalho após triunfo frente ao Estrela com duas baixas no boletim clínico
Dragões voltam ao trabalho após triunfo frente ao Estrela com duas baixas no boletim clínico
Horas depois da vitória caseira frente ao Estrela da Amadora (3-1), o FC Porto regressou aos treinos e iniciou a preparação para a receção ao FC Famalicão em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.
Nas ausências, mantêm-se os nomes de Nehuén Pérez, que realizou tratamento e trabalho de ginásio, e de Luuk de Jong, igualmente entregue aos cuidados do departamento médico. Em sentido inverso, destaque para a integração de João Teixeira, médio da equipa B, nos trabalhos do plantel principal.
A equipa orientada por Francesco Farioli volta a treinar na manhã de quarta-feira, dia em que o técnico italiano fará a antevisão ao encontro frente aos famalicenses, a partir das 12h45.
O FC Porto recebe o Famalicão esta quinta-feira, às 20h45, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.