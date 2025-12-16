Horas depois da vitória caseira frente ao Estrela da Amadora (3-1), o FC Porto regressou aos treinos e iniciou a preparação para a receção ao FC Famalicão em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Nas ausências, mantêm-se os nomes de Nehuén Pérez, que realizou tratamento e trabalho de ginásio, e de Luuk de Jong, igualmente entregue aos cuidados do departamento médico. Em sentido inverso, destaque para a integração de João Teixeira, médio da equipa B, nos trabalhos do plantel principal.

A equipa orientada por Francesco Farioli volta a treinar na manhã de quarta-feira, dia em que o técnico italiano fará a antevisão ao encontro frente aos famalicenses, a partir das 12h45.

O FC Porto recebe o Famalicão esta quinta-feira, às 20h45, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.