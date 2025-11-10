O FC Porto anunciou esta segunda-feira que Farioli concedeu cinco dias de folga ao plantel azul e branco, depois da vitória frente ao Famalicão, por 1-0, a contar para a 11.ª jornada da Liga.

Com vários jogadores indisponíveis para representarem as respetivas seleções, Farioli decidiu que a preparação para o duelo contra o Sintrense, para a Taça de Portugal, terá início apenas no próximo sábado, 15 de novembro.

Na nota divulgada no site oficial, os «azuis e brancos» referem que os lesionados Bednarek, Neuhén Pérez, Borja Sainz e De Jong vão continuar a trabalhar no centro de treinos dos dragões.

O FC Porto recebe o Sintrense, no próximo dia 22 de novembro às 20h15, um jogo da quarta eliminatória da «prova Rainha».