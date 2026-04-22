Taca Portugal
Há 1h e 3min
Francesco Farioli: «Não vi uma equipa melhor do que nós»
Treinador diz que o foco está, agora, no campeonato
AL
Treinador diz que o foco está, agora, no campeonato
AL
Francesco Farioli refere, na zona de entrevistas rápidas da RTP, que está orgulhoso por ser treinador do FC Porto, salientando que o foco já está na próxima jornada da Liga.
Orgulho na equipa
«Tenho muito orgulho em treinar esta equipa, são jogadores fantásticos. Se olharmos para as duas eliminatórias, da Liga Europa e esta, nos quatro jogos não vi uma equipa melhor do que nós. Por vezes, há que aceitar o que acontece no campo, mas hoje não correu como queríamos.»
Foco na Liga
«Nós, por norma, gostamos de separar as coisas. Hoje foi a Taça de Portugal e agora temos, no domingo, o jogo contra o Estrela da Amadora. Temos de estar focados e prontos para esse momento.»
