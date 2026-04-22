Francesco Farioli refere, na zona de entrevistas rápidas da RTP, que está orgulhoso por ser treinador do FC Porto, salientando que o foco já está na próxima jornada da Liga.

Orgulho na equipa

«Tenho muito orgulho em treinar esta equipa, são jogadores fantásticos. Se olharmos para as duas eliminatórias, da Liga Europa e esta, nos quatro jogos não vi uma equipa melhor do que nós. Por vezes, há que aceitar o que acontece no campo, mas hoje não correu como queríamos.»

Foco na Liga

«Nós, por norma, gostamos de separar as coisas. Hoje foi a Taça de Portugal e agora temos, no domingo, o jogo contra o Estrela da Amadora. Temos de estar focados e prontos para esse momento.»

RELACIONADOS
Rui Silva: «Vitória mostra grande personalidade da equipa»
Borges: «Só uma grande equipa faria o jogo que fez o Sporting»
Taça: FC Porto-Sporting, 0-0 (crónica)
Maxi Araújo: «Fomos os justos vencedores»