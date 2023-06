Francisco Conceição, jogador do Ajax, marcou presença no Jamor para assistir à final da Taça de Portugal. No final da partida, o internacional sub-21 português falou à RTP sobre a atualidade do clube portista e o futuro do pai e treinador dos dragões.



«Estou muito feliz. Vim aqui torcer pelo FC Porto, sou um eterno adepto. E vim torcer pelo meu pai, sei o quanto ele sofre e luta para conquistar títulos. Todos estão de parabéns.



À distância sofre-se sempre mais. [A saída] Foi uma escolha difícil, todos sabem. É o clube do meu coração e pelo qual torço. Não é por não estar cá que deixo de vibrar ou de torcer pelo FC Porto. O clube merece, trabalha muito e é um clube vencedor.



Acho que o FC Porto merecia ter conquistado o campeonato, foi a equipa que praticou melhor futebol. Há que pensar no próximo ano e tentar ganhar todos os títulos.»



[Enquanto adepto, acha que Sérgio Conceição deve continuar no FC Porto]: «Sim, deve continuar. Quero que o meu pai tenha muito sucesso e sei que aqui vai conquistar mais títulos. É o clube do coração dele. Tem mais um ano de contrato e tem de o cumprir.



Voltar ao FC Porto? Claro, um dia mais tarde. No imediato é difícil, mas um dia mais tarde, possivelmente.»