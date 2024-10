Galeno, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-0 frente ao Sintrense, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:



«Sabemos que não ia ser fácil. Não há jogos fáceis. Todos querem jogar contra o FC Porto e entram de faca nos dentes. Hoje não foi diferente. Começámos com pé direito e com grande vitória.»



Quero o meu quarto troféu, dou tudo pelo FC Porto. Mas estou sempre junto dos meus colegas. Só assim podemos conquistar os nossos objetivos. Golo? Não tem explicação. Não tinha outra forma de rematar. Estamos todos de parabéns.»



[Transferência falhada para a Arábia Saudita]: «Aqui é a minha casa. Enquanto estiver aqui, vou dar a minha vida pelo FC Porto. O FC Porto abraçou-me super bem e cuida de mim até hoje. Vou dar a vida em cada jogo.»