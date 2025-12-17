O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, garantiu esta quarta-feira que a sua equipa vai ao Estádio do Dragão com ambição total, apesar de reconhecer as «obrigações diferentes» do FC Porto no duelo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Uma equipa corajosa no Dragão

«Normalmente, a tabela mostra a verdade dos acontecimentos e o FC Porto tem sido a equipa mais regular e capaz, detentora de mais poder. É por isso que tem mais pontos. Tem uma equipa forte, com muitas alternativas e que luta em todas as competições para ganhar. Neste jogo, vai encontrar uma equipa extremamente assertiva quanto ao seu perfil de jogo, que joga de forma corajosa. Entendo que ele [Farioli] até se identifique em alguns momentos».

Sonho do Jamor bem presente

«Temos de ser honestos, o mais importante disto tudo é chegarmos ao fim do jogo e passarmos a eliminatória, porque a Taça de Portugal implica não perder e irmos passando até chegar ao dia mais bonito do futebol português. As gentes de Famalicão sonham com isso, o grupo de trabalho sonha também e vamos trabalhar para estarmos um passo mais perto do Jamor».

Aprender com o duelo do campeonato

«O FC Porto é dominador, extremamente agressivo em todos os momentos do jogo e teremos de ter a capacidade para manter a paz e a serenidade, mantermos os nossos princípios no meio do fogo de artifício. Durante esta época, temos tido desempenhos extremamente positivos, mas temos de ser mais contínuos frente a adversários deste calibre, o que não aconteceu no jogo que tivemos em nossa casa».

Foco total na Taça, apesar do calendário

«Já vivi experiências em que competi duas ou três vezes por semana e a experiência diz-me que, muitas vezes, existe uma relação muito mais emocional do que física. Ter essa experiência faz com que uma equipa esteja muito mais preparada. No FC Porto, o clube, 'staff' técnico e jogadores estão habituados a isso constantemente, mas são estas vivências que nos fazem crescer».