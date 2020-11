Jairo, jogador do Fabril, em declarações aos jornalistas após o jogo com o FC Porto para a Taça de Portugal:

«Saímos deste jogo com dois sentimentos: pela derrota, porque trabalhamos para vencer, independentemente de ser o FC Porto ou não. Por outro lado, pelo histórico que temos aqui e pelo que vivemos, saio com o sentimento de dever cumprido. Enfrentámos uma grande equipa de igual para igual. Eles tiveram obviamente o controlo o jogo, mas senti o grupo muito confiante dentro do campo e não temos motivos para baixar a cabeça: temos de nos sentir orgulhosos.

Aprendemos muito taticamente contra o FC Porto, uma equipa que joga a Liga dos Campeões e que é campeã nacional. Aprendemos que não podemos errar e que a concentração tem de ser máxima.

Entrámos a 120 por cento e a querer dar o nosso melhor. E demos! Pode ter faltado alguma coisa: qualidade técnica, mas vontade e espírito de equipa e união não faltou em qualquer momento do jogo.»

[Reencontro com Felipe Anderson]

«É um grande amigo. Estivemos juntos três anos [no Santos] num momento muito importante. Há muito tempo que não o via. Ele foi para outro nível de futebol e desde então que não o via. Foi muito bom reencontrá-lo e ver que está bem e no nível em que sempre quis estar. Foi um momento especial.]