João Miguel Parreira, treinador do Fabril, em declarações aos jornalistas após o jogo com o FC Porto, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Era o resultado e a exibição que imaginava?]

«Nem uma coisa nem outra, lógico [risos]. Queremos sempre mais, somos ambiciosos. Mas é lógico que é difícil jogar contra o campeão nacional, é difícil jogar contra estes jogadores, que são muito bons. Mas deixámos uma boa imagem e dignificámos o nome e a história do clube porque fizemos um bom jogo.»

[Jogo poderia ter sido diferente sem aquele golo do FC Porto em cima do intervalo? O que faltou para incomodar mais o guarda-redes do FC Porto?]

«Não é fácil incomodar. Há equipas da I Liga que não conseguem fazer tanto como nós fizemos. Já vimos muitos jogos do FC Porto onde o FC Porto é muito superior e os adversários não fazem nada. O que faltou? Circular um bocadinho mais: os jogadores estavam muito ansiosos, o que é normal. Estavam a jogar contra jogadores que veem na televisão e eles querem lá chegar e ser como eles. Isso mexeu um bocadinho. Faltou-nos um bocadinho mais de personalidade, colocar a bola no chão, mas não é nada fácil para os jogadores. É fácil é para nós, treinadores, que mandamos vir com eles lá.»

[Ausência devido à covid-19 condicionaram a equipa sobretudo do meio-campo para a frente?]

«Talvez sim, talvez não. Não sabemos, até porque a ansiedade dos outros também iria lá estar. Mas alguns jogadores não tinham tido minutos até agora e outros tinham tido muito poucos. É normal que estivessem um pouco melhor, mas não foi possível. Jogámos com estes e fizeram um excelente trabalho.

[Sobre o respeito mostrado pelo FC Porto, que utilizou muitos habituais titulares]

«Qualquer jogador que esteja no FC Porto é grande. Mesmo os meninos que estão a aparecer são muito bons e fazem parte das camadas jovens da seleção.»

[Vai ser difícil fazer a equipa regressar à sua realidade depois deste mediatismo todo?]

«Não me parece, nada mesmo. Temos um grupo fantástico de jogadores. Mostrámos hoje que queremos. É normal neste tipo de jogo a ansiedade aparecer, mas já fizemos isto contra equipas do nosso campeonato. Em três ou quatro jogos tivemos muita superioridade em termos de posse de bola contra adversários. Somos uma equipa com personalidade e que sabe jogar futebol. E temos de continuar a fazê-lo. Temos de manter a exigência que tivemos neste jogo.»