Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate sem golos ante o Sporting, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal:

No fim do jogo o estádio começou a gritar pelo Porto campeão. O que sentiu?

«O que disse aos jogadores foi para estarem orgulhosos da prestação, nós preparámos o jogo para sermos corajosos, para ir a todo o gás e penso que, contra uma grande equipa como o Sporting, com grandes jogadores, bicampeã e três vezes campeã nos últimos quatro anos, falamos de uma equipa de topo e hoje levámo-los ao limite e eles tiveram de utilizar todos os truques possíveis para parar uma equipa como a nossa. Merecíamos pelo menos marcar um golo, mas temos de aceitar o resultado e virar a página.»

Obrigatório vencer o campeonato?

«Já disse que estamos aqui para completar uma missão. Começámos muito longe e acelerámos processos no que toca onde nós estamos e onde estávamos. Foi mais rápido do que o que todos esperávamos. Quando começámos aqui o que foi pedido foi tentar diminuir o espaço para os outros dois grandes depois de uma época difícil e hoje estamos, pelo menos na Liga, onde queremos estar. E estivemos perto de conseguir ir à final da Taça e à meia-final da Liga Europa. Agora temos jogos para jogar, muitos pontos, desafios pela frente, vamos focar-nos no que está diante de nós. Segue-se o Estrela, um jogo num campo difícil, é prepararmo-nos ao máximo, temos poucos jogos, mas importantes.»