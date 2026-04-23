Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate sem golos ante o Sporting, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Críticas de Bednarek na «flash»:

«Há umas semanas, falei da área cinzenta e da mudança de cor para verde. Na outra meia-final, o mesmo árbitro teve uma decisão que, mantendo os parâmetros, ao fim de sete minutos estávamos com um livre e o Sporting com um jogador a menos [ndr: em alusão ao lance de Gonçalo Inácio e William Gomes]. E isto é um de sete ou oito eventos no jogo. Não é a primeira vez, está a tornar-se um hábito, é difícil digerir estas coisas. Mas foquemo-nos pela grande exibição da equipa, com 11 e com dez homens. Agora, fora da Taça, vamos focar na Liga, temos uma missão para completar, temos pontos para lutar e o nosso foco já está aí, mesmo que haja um sentimento amargo de uma final que penso que nós merecíamos.»

Ainda sobre críticas à arbitragem. Porque é que acontecem?

«Nós não podemos ir sempre pela mesma história. Hoje, num mundo normal, a meia-final devia ser contra o Santa Clara ou contra o AVS. Dou-lhe uma nova oportunidade para fazer uma questão sobre o jogo, porque é uma exibição que precisa de ser analisada.»