Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate sem golos ante o Sporting, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Esforço da equipa:

«Eme termos de esforço e espírito e nível de exibição, fizemos um grande jogo na primeira parte e, na segunda, ainda mais. Mas foi uma eliminatória em que, se virmos os dois jogos, honestamente merecíamos, sem dúvida, estar na final. Depois, há situações em que podíamos ter feito melhor, situações repetitivas e é difícil de aceitar. Mas sabemos bem a história… orgulhoso da equipa, penso que dominámos na primeira parte e também na segunda. Uma prestação física incrível.»

«Falamos de quem perde tempo e penso que hoje tivemos uma boa imagem sobre quem são aqueles que sabem gerir o tempo. Quando a bola está em campo e também, hoje, com um intervalo de 22 minutos. Os nossos adeptos até mandaram foguetes quando viram o Sporting voltar, porque a dada altura estavam assustados por poderem não vê-los voltar.»

O que pretendeu com Kiwior a lateral:

«O Kiwior já jogou alguns jogos nessa posição, pode dar controlo, qualidade com bola, fisicalidade forte, é um jogador que em muitos jogos pelo Arsenal jogou ali. Pode cobrir diferentes posições, mesmo numa linha de três, foi para tentar ter opções diferentes para explorar durante o jogo.»