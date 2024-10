Pedro D'Oliveira, na flash interview após a derrota do Sintrense frente ao FC Porto, por 3-0, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«O objetivo era disfrutar do jogo, a imagem que queríamos deixar era uma réplica do que apresentámos. Fomos corajosos, batemo-nos de igual para igual e há que ter a humildade de admitir que o FC Porto é uma equipa acima da nossa realidade. Vamos tentar aplicar o que aprendemos nos próximos jogos.»

«Sabemos que não existem equipas imbatíveis, tentámos adiar a derrota, mas faz parte da competição, pegarmos nas aprendizagens de hoje, temos de nos olhar nos olhos e continuarmos iguais a nós mesmos. A derrota não abala nada, ainda por cima contra uma equipa como o FC Porto.»

«Tentamos que a nossa liderança seja muito verdadeira, é uma experiência muito boa. Se me dissessem há seis meses que estávamos num palco destes não acreditava. Acabámos o jogo com sete jogadores que vieram da distrital, queremos deixar aqui o que nós somos. A nossa realidade é Campeonato de Portugal, podíamos estar em último e surgir este jogo. Temos de acreditar sempre, levar muitos "nãos" e termos a certeza que não vai dar. Não nos podemos focar no médio e no longo prazo, a única coisa que sai neste momento é que temos de nos focar nesta semana de trabalho, temos 24h para comemorar e 24h de luto. Não podemos tirar o pé outra vez para que a Liga 3 se torne um objetivo.»