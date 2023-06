Ao longo da carreira, Pepe trabalhou com Fernando Santos, Mourinho, Zidane, Ancelotti, Rafa Benítez, entre outros, mas não tem dúvidas em eleger o melhor que apanhou: Sérgio Conceição. A confissão foi feita pelo próprio na véspera do jogo contra o Sp. Braga, da final da Taça de Portugal.



«Digo que o mister é um excelente treinador. Com todo o respeito por todos os treinadores que tive, tive muito bons treinadores como o Fernando Santos, mas para mim, foi o melhor que apanhei na minha carreira. Ele faz com que, com 40 anos, possa sentir paixão por jogar futebol e capacidade para competir com os meus companheiros. Devo isso ao meu treinador porque ele exige muito de mim e faz com que seja melhor cada dia», disse, em conferência de imprensa, quando questionado se o técnico dava um bom presidente do FC Porto.

Pepe fugiu ainda ao eventual interesse de clubes italianos em Conceição.

«Isso tem de perguntar ao presidente [Pinto da Costa] e ao mister. Cabe-nos treinar, estarmos disponíveis e dar o melhor em cada treino. O mister vai optar pelo melhor onze», sublinhou.

A final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e FC Porto terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.