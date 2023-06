Pepê, jogador do FC Porto, em declarações à RTP, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga:



«Foi uma época difícil. Pude contribuir em várias posições e fico feliz por isso. O mister confia muito no meu trabalho e sinto-me um privilegiado. Se vou ficar? O meu foco é descansar. Fizemos grandes jogos e fico feliz por ter ajudado. Vou descansar e depois dar o meu máximo para que a próxima época seja ainda melhor.»



[Sobre o facto de ter passaporte italiano]: «Foi mais para facilitar até o FC Porto. Fico feliz por ter passaporte italiano.



O objetivo principal era ganhar o campeonato. Cometemos muitos erros em alguns jogos. Mas é importante continuar a ganhar títulos e conseguimos três em quatro. Foi importante terminar com chave de ouro.



[Continuidade de Conceição]: «Ajuda muito ter o mister. Ele é fundamental e incrível. Tenta tirar o melhor de cada jogador. Sinto-me lisonjeado por trabalhar com ele.»