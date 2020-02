*Por Isabel Marques Nogueira

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Académico Viseu (1-1), no Fontelo, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal:

[Sobre o jogo]

- Viemos aqui com o intuito de ganhar o jogo, acho que fizemos pouco na primeira parte, podíamos ter feito mais. Na segunda parte já foi dentro daquilo a que estamos habituados, sem grande brilhantismo, mas a criarmos situações de golo. Podíamos ter saído daqui com uma vantagem diferente que não o empate. Queríamos ganhar o jogo, como é óbvio.

[Lance com Corona no final do jogo]

- Se me está a perguntar é porque viu aquilo que eu também vi. Era penálti. É isto. Aqui era uma questão de critério, penso que foi este árbitro que o ano passado, na Vila da Feira, assinalou um penálti muito duvidoso. Não tem o mesmo critério. Até posso aceitar que não veja, mas alguém que está no VAR tem de alertar. Não me quero desculpar, mas é inacreditável como é que não se marca um penálti daqueles. Não é preciso muita qualidade para se ver que Corona levou uma pancada. Isto não invalida que devíamos ter feito mais, principalmente na primeira parte. O Académico Viseu lutou, foi determinado e, num dos únicos remates enquadrados, fez o golo. Foi eficaz. Mérito do Académico, mas acho inacreditável como não se marca um penálti daqueles.

[Faltou dinâmica na primeira parte?]

- O Académico defendeu bem, os alas afundavam muito com os nossos laterais, tiravam um bocadinho da largura que devíamos ter no jogo. Fomos algo previsíveis, faltaram algumas coisas que tínhamos preparado para este jogo, mas também por mérito do Académico. A segunda parte foi melhor. Também não me vou desculpar com oito jogadores diferentes em relação ao último jogo porque quando digo que temos um plantel equilibrado, não é justo agora dizer que empatámos porque houve muitas mudanças. Podíamos e devíamos ter explorado outras situações.

[Exibição de Vítor Ferreira]

- Não gosto de individualizar, mas se o Vítor está aqui e faz parte do plantel é porque tem qualidades. Jogou hoje a titular, confiança máxima nele, como em todos os outros que fazem parte do plantel.

[Sobre o clássico]

- Pensámos neste jogo exclusivamente. A partir de amanhã começamos a pensar no jogo do campeonato. São competições diferentes. Fizemos 90 minutos, temos de fazer mais 90 na próxima semana e agora vamos ter o próximo jogo para o campeonato.

[O FC Porto nos últimos nove jogos sofreu golos em oito]

- Acho que é importante a equipa ser consistente. Não falamos só do setor defensivo, é verdade que agora temos sofrido mais golos do que no início da época, estamos a trabalhar e atentos a esses pormenores.