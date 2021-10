Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisa a goleada frente ao Sintrense, para a Taça de Portugal (0-5):

«Hoje em dia não há jogos fáceis. São todos difíceis. Cada vez mais as equipas técnicas têm qualidade. O Sintrense é uma equipa jovem. Era preciso ser inteligente para descobrir o espaço e desmontar esta equipa do Sintrense. Penso que o fizemos. Umas vezes melhor, outras nem tanto. No geral houve seriedade, muita vontade de passar esta etapa. Parabéns aos jogadores.»

«Estivemos seguros no jogo. O grande problema nestes jogos é dar confiança ao adversário. Íamos ter a bola muito tempo em nosso poder, era preciso manter o equilíbrio, pois o adversário ia tentar explorar os espaços. Estivemos sempre muito atentos. Não concedemos nenhuma ocasião ao adversário. Fomos percebendo o adversário, que mudou uma coisa ou outra, o que é normal. Conseguimos desembrulhar a organização defensiva do adversário.»