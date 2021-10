Sérgio Oliveira, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada por 5-0 frente ao Sintrense, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:



«É um jogo em que no fundo só temos a perder. Temos claramente obrigação de ganhar e mostrar serieridade como o mister disse. Demonstrámos isso do primeiro ao último minuto. O máximo respeito que podemos mostrar pelo adversário é jogar na máxima intensidade.»



[Jogo da Taça após paragem]:



«Foram duas semanas a trabalhar e deu tempo para preparar bem o jogo. Quem ficou no Olival concentrou-se da melhor forma. É um jogo pouco mediático, mas é aqui se veem as grandes equipas.»



[Sente que agarrou a oportunidade?]: «Não tenho de aproveitar oportunidade. Dou o meu melhor quando o mister me coloca a jogar. Se vê que é uma oportunidade, eu não vejo. Sinto-me integrado no grupo. Quer jogue ou não, o importante é ganhar. AC Milan? É um jogo de tudo ou nada e vamos encará-lo com máxima seriedade para ganharmos.»