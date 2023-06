Toni Martínez, jogador do FC Porto, em declarações à RTP, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga:



[Entrou e saiu]: «Não posso ficar com essa recordação. Fui o melhor marcador da Taça e acho que tenho algo de especial com esta competição. O primeiro golo foi importante, conseguimos abrir o jogo. O Sp. Braga é uma grande equipa. É muito bom ganhar. Aliás, é espetacular quando se ganha o hábito de ganhar. Infelizmente perdemos o campeonato.



Todos gostam e querem jogar, mas como o mister diz só podem jogar 11 e a equipa tem 25 ou 26 jogadores. Sou muito feliz aqui. Quero jogar mais e ser importante. Sempre que entro, tento dar o máximo. Infelizmente acontecem dias como os de hoje. Mas não podia dizer que sou um jogador de equipa e depois ficar triste por isto. Estas coisas fazem a diferença. O FC Porto confia em mim, renovou o meu contrato. Prometo dar o máximo pelo clube. Às vezes não tenho tempo, outras vezes as coisas não saem bem. Mas quero sempre dar tudo pela equipa. Não tenho palavras. O que conta são os títulos.»