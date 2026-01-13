Taça de Portugal: Fábio Veríssimo é o árbitro do FC Porto-Benfica
Bruno Costa dirige o Fafe-Sp. Braga, dos quartos de final
Bruno Costa dirige o Fafe-Sp. Braga, dos quartos de final
Fábio Veríssimo é o árbitro do FC Porto-Benfica, jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, marcado para as 20h45 desta quarta-feira.
As nomeações para os dois jogos de quarta-feira foram conhecidas ao final desta manhã, sendo que Bruno Costa é o árbitro do Fafe-Sp. Braga (18h45), que se joga duas horas antes do clássico no Dragão.
Este é o terceiro jogo que Veríssimo apita, quer de FC Porto, quer de Benfica, na época 2025/26. O árbitro de 43 anos esteve no Arouca-FC Porto (0-4) e no FC Porto-Sp. Braga (2-1), ambos os jogos da Liga, além do Sporting-Benfica (0-1) da Supertaça e no Atlético-Benfica (0-2) da Taça de Portugal.
Este é o regresso de Veríssimo ao Dragão, depois do jogo com o Sp. Braga, marcado pelo caso que resultou numa multa à SAD dos azuis e brancos.
AD Fafe-SC Braga
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Márcio Torres
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
FC Porto-SL Benfica
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Nuno Eiras