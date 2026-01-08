O FC Porto anunciou esta quinta-feira que estão esgotados os bilhetes para o Clássico diante do Benfica para os quartos de final da Taça de Portugal.

Os dragões venderam os ingressos em duas partes, primeiro para os sócios e depois ao restante público.

O FC Porto-Benfica está marcado para o próximo dia 14 de janeiro, às 20h45. A partida terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.