O FC Porto anunciou esta quinta-feira que estão esgotados os bilhetes para o Clássico diante do Benfica para os quartos de final da Taça de Portugal.

Os dragões venderam os ingressos em duas partes, primeiro para os sócios e depois ao restante público.

O FC Porto-Benfica está marcado para o próximo dia 14 de janeiro, às 20h45. A partida terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

