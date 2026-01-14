«Quando os ponteiros do relógio da Torre dos Clérigos bateram nas 20h45, um clarão irrompeu na ponta oriental da cidade, estremecendo-a como um trovão. Na verdade, aquele duelo de titãs começara dias antes, ali defronte, no coração da Invicta, na belíssima Livaria Lello, quando André convencera Francesco a assinar aquele papel…»

Podia começar assim o clássico do povo, que esta noite levou o Dragão a um carrossel de emoções, como nos melhores romances, e no final o FC Porto fez cair o rival Benfica com um golo singelo de Bednarek.

O clássico pode ser um romance. Cada confronto entre os dois maiores embaixadores do futebol português é como um livro que se abre desbravando novos horizontes.

Esta noite, Farioli ganhou «à Mourinho»: com rigor tático, eficácia ofensiva e capacidade de sofrimento.

Manual de instruções, com os Silvas (Thiago e António) de início

Mas comecemos pelo manual de instruções. O preâmbulo tático já prometia.

No FC Porto, o lendário Thiago Silva entrou direto para o onze, com Kiwior a derivar para o lado esquerdo da defesa, sem o lesionado Francisco Moura.

No Benfica, sem o capitão Otamendi, castigado, António Silva recuperou para fazer dupla no eixo com Tomás Araújo e Mourinho apostou pela primeira vez de início no reforço Sidny Cabral. Uma opção mais conservadora de Mourinho, já que Sidny jogou como ala esquerdo e Barreiro era o mais adiantado no meio-campo, no apoio direto a Pavlidis, com Sudakov relegado para o banco.

Ao contrário do primeiro clássico, para o campeonato, tão soporífero como a descrição do Ramalhete, n’«Os Maias», este clássico teve heróis, vilões, duelos, desventuras… E, no final, a consagração azul e branca.

Foi como um enredo com a ação a decidir-se em três cantos seguidos. Ao minuto 15 Gabri Veiga teve uma e outra tentativa para bater a bola. À terceira, descobriu a cabeça Bednarek, que bateu Barreiro e cabeceou para o fundo das redes de Trubin.

Fogo! Chamas de dragão a trazerem magia a uma noite fria, como nos livros de Harry Potter. Euforia a rodos. E uma centelha que só não deflagrou logo de seguida porque Gabri e Froholdt encontraram Trubin.

Mesmo depois de Richard Ríos sair lesionado (dando lugar a Sudakov, quase em cima do intervalo) o Benfica reagiu e só não chegou ao empate porque Diogo Costa assumiu o papel de salvador num remate de Barreiro.

Com tudo equilibrado ao intervalo, menos o marcador, o Benfica assumiria o jogo desde o início da segunda parte, com o FC Porto a tentar matar no contragolpe.

Mourinho, porém, só haveria de arriscar mesmo aos 83m, quando tirou Sidney e lançou Ivanovic para fazer dupla com Pavlidis, que já depois dos 90 desperdiçou o golo do empate, com o FC Porto a resistir junto à sua baliza.

E para Mourinho? Haverá novo capítulo?

A verdade é que a noite acabaria por ser dos dragões e, assim, Mourinho voltou a não vencer o FC Porto como visitante (segunda vez com o Benfica, depois de duas vezes com o Chelsea).

Depois da Taça da Liga, o Benfica está também fora da Taça de Portugal e, dentro de uma semana, pode ficar fora da Liga dos Campeões, no jogo frente à Juventus. No campeonato, só a matemática impede, para já, semelhante conclusão.

Mourinho é como um livro de história do futebol. Sabe tudo sobre o jogo, como que inspirado por «A Arte da Guerra», de Sun Tsu. Mas na sua estante estão sobretudo «Best Sellers» cobertos de pó.

Farioli é como aqueles prodígios da escrita, capaz de arrebatar os seus leitores desde a primeira página, como num livro de aventuras, cheio de novidade e encantamento. Umas vezes esteta, capaz de fazer sonhar, outras pragmático, cumpridor dos mais rigorosos cânones literários.

Vai daí o apropriado autógrafo há dias, na mítica Lello. Desta vez, venceu o mestre com as suas armas.

Para o Benfica, a história até podia ter sido outra.

Agora, há que virar a página de uma época que se torna cada vez mais uma desilusão. E para Mourinho? Haverá novo capítulo?