O FC Porto anunciou esta segunda-feira que os bilhetes colocados à venda pelo para o clássico frente ao Benfica, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, já se encontram esgotados.

Apesar de o jogo não estar incluído no «Lugar Anual» dos dragões, os detentores desta modalidade continuam a ter as respetivas cadeiras reservadas até às 10h00 de domingo, dia 4 de janeiro. Findo esse prazo, os lugares que não forem libertados poderão voltar a ser disponibilizados.

De recordar, o encontro entre FC Porto e Benfica está marcado para as 20h45 de 14 de janeiro, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.