Toni Martínez, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV após a vitória sobre o Fabril (0-2), em jogo da Taça de Portugal no qual marcou o primeiro golo de dragão ao peito, com um pontapé acrobático:

«O golo foi mais um recurso. Foi um grande trabalho também do Otávio. Trabalhámos muito a finalização ao longo da semana, e o que treinas acaba por aplicar-se no jogo. Estou muito feliz pelo primeiro golo pelo FC Porto.»

[o que pensa um avançado naquela altura? «Não pensa. O melhor é não pensar, é instinto. Felizmente foi um grande golo e agora tenho fome de mais.»

[sobre a exibição do FC Porto e a oposição do Fabril] «O Fabril trabalhou muito, sabíamos que não ia ser fácil. O objetivo era ganhar, a nossa equipa trabalhou bem e conseguiu a vitória.»

[o que disse na roda, no final do jogo?] «Falamos sempre do mesmo: no final de contas somos uma equipa e vamos lutar por todos os títulos. Temos de estar juntos e aproveitar as oportunidades.»

[sobre os primeiros meses no FC Porto] «Sou um jogador muito paciente. Sei onde estou e o trabalho que tive para chegar aqui. Aqui é tudo mais fácil, temos tudo o que precisamos. Estou a melhorar dentro e fora do campo, a tentar agarrar todos os conselhos o mais rápido possível. Estou sempre à disposição e muito feliz.»