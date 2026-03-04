Houve um momento de muita tensão quando o autocarro do FC Porto se preparava para deixar Alvalade, após o encontro da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Um grupo de adeptos ter-se-á dirigo indevidamente àquela zona (que é vedada) e aproximou-se do autocarro dos dragões. Perante isso, a polícia interveio, assim como alguns elementos do staff portista, que chegaram a envolver-se em agressões com adeptos do Sporting.

O gestor executivo Henrique Monteiro e o fisioterapeuta Álvaro Magalhães foram alguns dos funcionários do FC Porto captados num vídeo a que o Maisfutebol teve acesso.

O clube azul e branco relata que o staff portista foi provocado por estes adeptos.

Recorde-se que o Sporting venceu o FC Porto por 2-1 e está em vantagem nas «meias» da Taça.