Vítor Bruno, na flash interview após a vitória do FC Porto sobre o Sintrense, por 3-0, no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Importante era que os jogadores fossem sérios e olhar para o adversário com o olhar sério, isso é o que me deixa mais orgulhoso. A vitória é incontestável e seguimos para a próxima eliminatória, agora há que focar no jogo de quinta-feira.»

«Este é um dia normal, pedi-lhes para que respeitassem quem veio à Reboleira. Alguns adeptos são aqui de Lisboa e não tem possibilidade de ir ao Estádio do Dragão. Nem tudo foi perfeito, acho que temos espaço para crescer. Fico feliz porque permitimos poucas transições ao adversário, que tinha sido um problema nos últimos jogos.»

«Tiago Djaló? É bom para ele e para a família, saber que tem gente que o acarinha quando marcou o golo. Fez o trabalho dele, aquilo que pedimos a um central, há momentos em que se deslumbra, porque tem qualidade a sair com bola e tem que descer à terra. Tem de competir com quatro centrais que me dão garantias e a partir daí tenho de tomar decisões.»

«Iván Jaime e Gonçalo Borges? São ciclos, há momentos em que os jogadores têm de perceber o que fazer para jogar. Se calhar pode ser um defeito meu, eles tentam fazer o melhor, já tiveram momentos muito bons, com golos e assistências, fico contente por saber que posso contar com ambos.»