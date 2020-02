Vítor Ferreira, jogador do FC Porto, em declarações à RTP, depois do empate com o Académico de Viseu (1-1), em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal:

- Ficámos com um sabor amargo, sentimos que fizemos tudo para ganhar, sentimos que devíamos ter ganho este jogo, mas ainda há uma segunda mão para jogarmos no Dragão, vamos ganhar e passar à final. Saímos daqui com a consciência que fizemos e demos o máximo.