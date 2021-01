A Federação Portuguesa de Futebol pretende ter vídeoárbitro (VAR) em todos os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal, e nesse sentido estão em curso as necessárias diligências para que isso seja possível.

Dos oito jogos da eliminatória, seis são disputados em palcos da Liga, já qualificados para ter VAR: Marítimo-Sporting, Rio Ave-Estoril, Moreirense-Santa Clara, Nacional-FC Porto, Sp. Braga-Torreense e Gil Vicente-Académico de Viseu.

Os dois jogos que deixaram a questão do VAR em aberto foram o Estrela da Amadora-Benfica e o Fafe-Belenenses SAD.

Em curso estão as indispensáveis vistorias técnicas, no Estádio José Gomes (Amadora) e no Municipal de Fafe, para que seja possível certificar, junto do International Board (IFAB), a utilização do vídeoárbitro nestes palcos.

Um processo para definir a breve prazo, na medida em que o Estrela-Benfica está marcado para 12 de janeiro (21h15) e o Fafe-Belenenses realiza-se dois dias depois (14 horas).

* com João Pedro Rodrigues