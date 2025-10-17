Filipe Martins, treinador do Desp. Chaves, em declarações na flash interview da RTP após a derrota [2-0] frente ao Benfica a contar para a Taça de Portugal.

Equipa conseguiu reagir ao golo sofrido cedo

«Sim, é sempre um cenário difícil jogar contra uma grande equipa como o Benfica. Sofrer um golo no primeiro remate que o Benfica faz à baliza. Isso podia ter-nos intranquilizado, mas acho que conseguimos manter a calma e perceber onde é que podíamos tirar vantagens. Pouco a pouco começámos a ganhar alguma confiança no jogo. Aproximamo-nos da baliza do Benfica e acho que acabámos a primeira parte já muito dentro daquilo que era o que nós queríamos.»

Desp. Chaves provou que pode bater-se com qualquer equipa

«Acho que demos essa imagem, essas provas que podemos competir contra qualquer equipa. Mesmo contra as mais poderosas, através daquilo que é o nosso coletivo e daquilo que é a nossa identidade. É essa identidade que eu quero, que é toda a gente ligada, que é toda a gente preparada para jogar ou não jogar, porque só assim é que nós vamos atingir os nossos objetivos coletivos, não estamos aqui para atingir objetivos individuais, estamos sim para levar o Desp. Chaves novamente à Liga. É esse o nosso grande foco e hoje acho que foi a nível do processo uma evolução nesse sentido.»





