Filipe Martins, treinador do Desp. Chaves, em declarações na conferência de imprensa após a derrota [2-0] com o Benfica, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Golo sofrido cedo afetou toda a estratégia

«Não escondo que a nossa estratégia caiu um bocadinho cedo por terra. Ou seja, era óbvio que era importante protelar o golo do Benfica o mais tempo possível porque poderia intranquilizar a sua equipa. Eles no primeiro remate que fazem a nossa baliza fazem o golo. Mas acho que conseguimos manter a calma, conseguimos perceber que tínhamos que continuar a nossas estratégias para os nossos momentos que foram aparecendo ao longo da primeira parte. O segundo golo do Benfica acabou por nos encostar um bocadinho às cordas. Mesmo assim continuamos na mesma, sem perder a identidade. Não falo em vencer porque acho que seria muito injusto, mas acho que se perdesse-mos hoje aqui pela margem mínima não era escândalo nenhum. Acima de tudo aquilo que eu queria muito era que a equipa continuasse confiante e a acreditar naquilo que é o processo e o espírito do grupo que se vive neste balneário.»

Elogios de Mourinho

«José Mourinho, e vou falar aqui muito pessoalmente, é uma das minhas referências. Acho que é o melhor treinador português de todos os tempos. Vindo de quem veio só tem que me dar alento. Sinto imenso orgulho. Ouvir essas palavras de uma pessoa que eu admiro muito só me fazem acreditar que posso algum dia chegar a outro patamar, nem vou falar do dele. É para isso que trabalho todos dias com a minha equipa.»