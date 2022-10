Declarações do treinador do Casa Pia, Filipe Martins, na sala de imprensa do Estádio Comendador Abílio Ferreira de Oliveira, após a vitória por 2-0 ante o São Martinho, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Se a entrada na segunda parte foi decisiva:] «Sim, ao intervalo tivemos que alterar algumas coisas, tivemos que adaptar o nosso jogo. Na primeira parte, tentámos desmontar a equipa adversária, que se apresentou de uma forma um pouco diferente da que estávamos à espera e que, com mérito, tapou-nos bem os caminhos. Não estava fácil. No entanto, na segunda parte, percebemos que tínhamos de ser mais pragmáticos, jogar mais em ruturas e foi isso que aconteceu. Acabámos por começar a desgastar a linha defensiva adversária, a atacar mais a profundidade e a ganhar algumas bolas. Nesse sentido conseguimos criar os espaços para o primeiro golo.»

«A partir do primeiro golo, acho que tudo se tornou, não diria fácil, porque este jogo esteve tudo menos fácil, mas ficámos mais confortáveis, a ter mais espaço para jogar. Acabámos por chegar ao 2-0 no final do jogo, no entanto acho que podíamos tê-lo feito um pouco, ter resolvido um pouco mais cedo, mas há que dar mérito ao adversário, complicou-nos a vida e nós tivemos de adaptar-nos. Acima de tudo, o objetivo foi cumprido, contra uma equipa que fez pela vida, que é bem organizada. O campo [ndr: sintético] também não nos ajudou muito, mas acho que há vários fatores positivos a levar daqui.»

[Estreia do Eduardo, com assistência:] «Apesar de não gostar muito de individualizar, acho que ele também merece uma palavra, tem tido uma postura excelente, tanto ao nível comportamental, como no treino. No entanto, no lugar dele tem estado o Lucas, que tem estado muito bem. Hoje entendemos que era a altura certa para ele se estrear. Na primeira parte não conseguiu criar os espaços que queríamos ganhar e a profundidade que estávamos à espera. Na segunda parte conseguiu criar duas ou três situações de ganhar as costas à defesa e numa delas acaba por fazer a assistência e acaba por fazer uma segunda parte mais condizente com o real valor dele.»

«O Vitó também fez a estreia dele a titular, tem trabalhado muito para dar a volta a uma situação que muitas vezes nem todos os jogadores conseguem ganhar. Uma palavra de apreço, pela capacidade que tem tido em superar-se. Foi bom, acabámos por ver alguns jogadores com menos minutos em ação, num jogo complicado em que tínhamos de ser sérios. Parabéns à equipa.»