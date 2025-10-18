Declarações de Frederico Gonçalves, treinador do Fornos de Algodres, depois da goleada consentida, em casa, diante do AVS (0-7), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

«Sabíamos que o adversário estava num patamar acima do nosso. A nossa ideia era retardar ao máximo o golo do adversário, mas acabámos por sofrer dois golos nos primeiros dez minutos que nos condicionaram muito aquilo que era a nossa estratégia para o jogo. Acabemos por equilibrar um pouco e dividir aquilo que era o jogo numa diferença tão grande das equipas. A terceira equipa foi mais rígida connosco. Acabámos por estar muito amarelados nos primeiros vinte minutos com quatro jogadores. Depois libertámo-nos. Disse aos jogadores para não terem medo de ter a bola, depois viemos do intervalo mais soltos, mas a expulsão [de João Correia], acabou por terminar aquilo que seria a nossa esperança em fazer um golo.»

«O nosso campo ajuda também aquilo que é o adversário com relva natural. Não condicionámos em nada, relva boa, molhada. A segunda parte, com o desenrolar do jogo, com as alterações que fomos fazendo, mas com dez e uma equipa com outro andamento acabou por descambar o que foi os últimos 10 a 15 minutos onde sofremos quatro golos. Quebrámos fisicamente, o adversário acabou por mexer e as peças não se distinguem muito, a verdade é que também não jogámos com o nosso melhor onze.»

«Acho que deixámos uma boa resposta sobre o que é o Fornos de Algodres, na relação vila clube. Há muita paixão entre o clube e os adeptos e o nosso campeonato é outro.»

Sobre os elogios do treinador adversário

«Fico contente porque analisámos profundamente o que era o Aves. Encontro muita coisa parecida no nosso contexto naquilo que é o Aves. A forma de jogar, a forma de ligar, mas claro não temos os mesmos interpretes. Fico lisonjeado porque quando cheguei a Fornos, com tanta dificuldade que passámos, vencemos a taça como vencemos…este jogo foi um premiar para todos, jogar com uma equipa da primeira divisão. Estas palavras vindas deste mister que tem provas dadas ficamos contentes. Jogamos com as nossas armas, sabíamos que a diferença era grande, mas ficávamos mais contentes se a diferença de golos fosse menor. Agora temos que encarar o que é a nossa realidade. É só esperar que este apoio todo da vila, que continuem apoiar estes atletas.»