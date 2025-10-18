A festa da Taça de Portugal passou esta tarde pelo Estádio Municipal de Fornos de Algodres com a equipa da casa que lidera a 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol da Guarda a receber o último classificado da Liga que ainda não tinha vencido esta temporada, mas que acabou por regressar a casa de barriga cheia.

Confira o FILME DO JOGO

Muitos adeptos ruidosos nas bancadas pintadas de verde e amarelo a apoiarem a equipa da casa, com uma minoria posicionada numa das laterais a justificar a presença dos primodivisionários.

O entusiasmo serrano cedo começou a ficar abalado quando a árbitra Teresa Oliveira apontou para a marca de grande penalidade quando estavam decorridos apenas sete minutos de jogo. Chamado a marcar, Tomané proporcionou a defesa do guarda-redes Badisson Sea, mas a jogada prosseguiu e num cruzamento para o coração da área Diogo Spencer, de cabeça, abriu o marcador.

O Aves continuou por cima do jogo e o nervosismo da equipa da casa acentuou-se com o guarda-redes a ter uma saída em falso na grande área e a permitir a Pedro Lima aproveitar da melhor forma o erro alheio para atirar para a baliza deserta aumentando a vantagem no marcador.

A equipa das Aves, com uma vantagem de dois golos, geriu depois o jogo até ao intervalo.

Já na segunda-parte, todas as fragilidades vieram ao de cima da equipa do Fornos de Algodres que foi cedendo no último reduto defensivo sem conseguir encontrar argumentos que pudessem contrariar a maior valia da equipa do Aves, até porque ficou cedo reduzida a dez por expulsão de João Correia por acumulação de amarelos.

Além da vantagem numérica do AVS, um dos fatores principais que contribuíram para a derrocada da equipa da casa foi a quebra física. O Fornos nunca conseguiu acompanhar a velocidade dos jogadores avenses até porque, o treinador João Pedro Sousa foi refrescando a equipa, mantendo assim o mesmo ritmo durante os 90 minutos coisa que do lado do Fornos de Algodres era manifestamente impossível.

No final do jogo, os jogadores de Francisco Gonçalves já não tinham manifestamente pernas para acompanhar o ritmo de jogo e o avolumar do marcador foi tão natural como o desnível que existe entre as duas equipas, com mais quatro golos nos últimos dez minutos, com destaque para o golo de Kodisang, o melhor da tarde.

Goleada natural da equipa mais forte que segue assim em frente na Taça de Portugal.

A Figura do jogo: Badisson Sea fez tudo o que pôde

Pode parecer paradoxal, mas o guarda-redes do Fornos de Algodres foi uma das figuras deste jogo. É certo que falhou no segundo golo, com uma saída fora de tempo, mas redimiu-se e evitou outros tantos golos. Nos outros que sofreu, já na segunda parte, não teve qualquer responsabilidade

Momento do jogo: penálti defendido e marcador aberto

Numa fase muito precoce do jogo, o Aves teve uma oportunidade soberana para se adiantar no marcador através da marca de grande penalidade. Tomané, chamado a marcar, permitiu uma grande defesa ao guarda-redes do Fornos de Algodres, mas o lance prosseguiu com um cruzamento para a pequena área onde apareceu Diogo Spencer a cabecear para golo. Um penálti falhado que podia ter moralizado a equipa da casa, mas, o lateral direito do Aves não o permitiu.

Positivo: grande festa nas bancadas

O resultado pode não ter sido o desejado, mas nas bancadas comprovou-se que a Taça de Portugal é mesmo sinónimo de festa. O estádio não estava completamente cheio, mas os que estiveram não se cansaram de apoiar a equipa da casa ao longo dos 90 minutos.

Ficha do jogo

Estádio Dr. Moreira da Cruz, em Fornos de Algodres

Assistência: 980 espectadores

Árbitro: Teresa Oliveira

Assistentes: Tiago Costa e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Miguel Peixoto

FORNOS ALGODRES: Badisson Sea; Marcelo Oliveira (Afonso Marçal, 46m), João Correia, Daniel Aquino, Hélder Marques (João Silva, 80m), Marcelo Pinto, Daniel Pinto (Hugo Costa, 71m), Eliseu Cá, Valdemar Vilaverde (Paulo Moisés, 66m), Luisinho e Bruno Costa (Diogo Rebelo,71m).

Suplentes: João Silva, Hugo Costa, Guilherme Barbosa, Afonso Marçal, Diogo Rebelo, Edson Ferreira e Paulo Moisés.

AVS: João Gonçalves; Diogo Spencer, Sidi Bane, Paulo Vitor e Rivas (Kiki Afonso, 64m); Gustavo Assunção, Jaume Grau (Rafael Barbosa, 46m) e Pedro Lima (Tiago Galletto, 76m); Tunde (Bruno Lourenço, 64m), Kodisang e Tomané (Nenê, 64m).

Suplentes: Simão Bertelli; Rafael Barbosa, Bruno Lourenço, Nenê, Neiva, Tiago Galletto, Diego Duarte, Gustavo Mendonça e Kiki.

Ao intervalo: 0-2

Marcadores: Diogo Spencer (8 e 86m), Pedro Lima (12m), Rafael Barbosa (62m), Bruno Lourenço (82m), Kodisang (83m) e Kiki Afonso (90m).

Disciplina: cartão amarelo a Marcelo Oliveira (14m), Eliseu Cá (15m), João Correia (18 e 49m), Hélder Marques (29m), Bruno Costa (68m), Tiago Galletto (88m); cartão vermelho a João Correia (49m).

Resultado final: 0-7