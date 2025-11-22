Trincão: «Temos de estar preparados, seja para estes jogos ou para a Champions»
Jogador do Sporting feliz com o bis na vitória frente ao Marinhense
Francisco Trincão, jogador do Sporting, em declarações à flash interview da Sporttv, após a vitória frente ao Marinhense, por 3-0, na quarta eliminatória da Taça de Portugal:
Análise ao jogo
«Foi um bom jogo, criámos bastante e conseguimos fazer três golos, mas podíamos ter feito mais.»
Mudanças a pensar na Champions?
«Não acho isso. Acho que temos de estar todos preparados para jogar. O mister dá oportunidades a toda a gente, a época é longa e tem muitos jogos. Temos de estar preparados, seja para este tipo de jogos ou para a Champions League.»
Marcou dois golos, mas o primeiro demorou a aparecer
«Era só uma questão de tempo. Temos de criar oportunidades e depois os golos aparecem. Foi ao minuto 30, mas podia ter sido antes ou depois. Temos de estar focados dentro de campo e as coisas surgem naturalmente
Exibição de Rodrigo Ribeiro
«É um miúdo com muita qualidade. Tem crescido muito nos últimos anos e tem de continuar assim. Não é por não ter feito um golo que não fez um bom jogo. Fez um bom jogo e toda a gente viu isso. É só continuar e dar valor ao que fez hoje».