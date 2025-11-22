Francisco Trincão, jogador do Sporting, em declarações à flash interview da Sporttv, após a vitória frente ao Marinhense, por 3-0, na quarta eliminatória da Taça de Portugal:

Análise ao jogo

«Foi um bom jogo, criámos bastante e conseguimos fazer três golos, mas podíamos ter feito mais.»

Mudanças a pensar na Champions?

«Não acho isso. Acho que temos de estar todos preparados para jogar. O mister dá oportunidades a toda a gente, a época é longa e tem muitos jogos. Temos de estar preparados, seja para este tipo de jogos ou para a Champions League.»

Marcou dois golos, mas o primeiro demorou a aparecer

«Era só uma questão de tempo. Temos de criar oportunidades e depois os golos aparecem. Foi ao minuto 30, mas podia ter sido antes ou depois. Temos de estar focados dentro de campo e as coisas surgem naturalmente

Exibição de Rodrigo Ribeiro

«É um miúdo com muita qualidade. Tem crescido muito nos últimos anos e tem de continuar assim. Não é por não ter feito um golo que não fez um bom jogo. Fez um bom jogo e toda a gente viu isso. É só continuar e dar valor ao que fez hoje».