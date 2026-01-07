O Marítimo garantiu esta quarta-feira a presença nos quartos de final da Taça de Portugal feminina, ao vencer na receção ao Valadares Gaia por 2-0, num encontro disputado na Madeira e que estava inicialmente agendado para 13 de dezembro, tendo sido adiado devido ao mau tempo.

A equipa do Funchal entrou melhor na partida e inaugurou o marcador logo aos sete minutos, por intermédio de Sade Heinrichs, que converteu com sucesso uma grande penalidade. Já na segunda parte, Fatumata Sissé selou o triunfo das madeirenses, ao fazer o 2-0 aos 81 minutos.

Com este resultado, o Marítimo assegurou o apuramento para os quartos de final, fase em que vai defrontar o FC Porto, estando o duelo provisoriamente agendado para o fim de semana de 17 de janeiro.

Em caso de qualificação para as meias-finais, o vencedor do confronto entre Marítimo e FC Porto irá medir forças com quem sair vitorioso da eliminatória entre Vitória de Guimarães e FC Famalicão, com a primeira mão marcada para 4 de fevereiro e a segunda para 18 de março.

Sp. Braga, Rio Ave, Benfica, Torreense, V. Guimarães, Famalicão, Marítimo e FC Porto são as equipas ainda em prova na Taça de Portugal feminina.