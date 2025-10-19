Luís Pinto, treinador do Vitória, na conferência de imprensa após o triunfo, por 1-0, frente ao União de Lamas, que valeu a continuidade na Taça de Portugal:

Análise ao jogo

«A primeira parte foi algo difícil. Durante os primeiros cinco, dez minutos ainda deu para jogar, mas depois foi impossível porque o relvado estava, com esta chuva, naturalmente pesado. Começou a não dar para circular a bola e não tivemos a capacidade de nos adaptarmos ao relvado e ao tempo da forma que o devíamos ter feito. Tentámos fazer o que o achávamos mais certo dadas as nossas caraterísticas e as do adversário, mas não conseguimos ser perspicazes para perceber essas alterações que devíamos ter tido. No segundo, conseguimos ser mais diretos, preparar melhor as segundas bolas e acabou por ser natural a vitória, apesar de o União de Lamas ter dado uma réplica fantástica. É uma equipa muito combativa, e a jogar em casa, onde ainda não tinha perdido esta época. Acabou por ser um jogo difícil e desafiante para todos, para nós e para quem estava de fora. Os adeptos deram um belo espetáculo hoje».

Vestir o fato-macaco para vencer

«A resposta da equipa foi fantástica, na segunda parte. A forma como facilitou tudo aquilo que eram ações, não se colocando a jeito de poder sofrer lances de perigo. Isso era importante. Andamos sempre juntos, fomos muito fortes nas primeiras e segundas bolas. Ao intervalo, dissemos que hoje era um dia para ganhar a ter de jogar desta forma. Se é assim que queremos jogar a maior parte dos jogos? Claro que não, mas hoje tinha de ser assim».

Qualidade dos escalões inferiores

«Não fico surpreendido com isso. Há muita qualidade e capacidade de trabalho nestas divisões, onde por norma estão aquelas pessoas que estão no futebol por paixão. Cada vez mais há formação e informação para que as pessoas possam ser melhores. Hoje foi um exemplo perfeito disso. O União de Lamas foi uma equipa extremamente organizada, que nos dificultou muito o nosso jogo, com uma atitude muito boa. É muito bom para o futebol português que essas diferenças sejam cada vez menores».

Vitória ficou-se pelo suficiente?

«Não sinto que tenha sido o suficiente, acho que foi muito mais do que suficiente, porque as condições em que jogámos hoje estavam muito difíceis. Muita chuva, vento, o terreno ficou muito empapado, mas a seriedade que os jogadores tiveram foi incrível. Foi uma demonstração do que temos de ser enquanto equipa».

Expulsão do banco

«Às vezes, as pessoas criam imagens que é preciso ter-se algum cuidado… No ano passado fui expulso uma vez, e houve quem dissesse que fui três ou quatro. Tenho de saber viver com a imagem que tenho, para o bem e para o mal. Há jogos em que se calhar não fui expulso e até merecia, não há santos no futebol, mas hoje foi completamente escusada e injusta a expulsão. Faz parte do futebol.