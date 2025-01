O Gil Vicente é o adversário do Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal.

O adversário dos leões ficou conhecido na noite deste domingo, com a vitória por 1-0 dos gilistas na receção ao Moreirense, em jogo dos oitavos de final da prova rainha. O único golo do jogo foi apontado por Félix Correia, aos 70 minutos.

Os quartos de final estão marcados para de 4 a 6 de fevereiro, ainda com data e hora definitivas por confirmar.

O vencedor do encontro entre Gil Vicente e Sporting, a jogar no Estádio Cidade de Barcelos, vai defrontar, nas meias-finais da Taça, o vencedor do Rio Ave-São João de Ver.

O Sporting volta a visitar Barcelos, onde já jogou a 22 de dezembro último, para a 15.ª jornada da Liga, num jogo que terminou empatado sem golos e que foi o último de João Pereira como treinador da equipa principal dos leões.