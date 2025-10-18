O Académico de Viseu bateu o Gil Vicente no Estádio do Fontelo, na tarde deste sábado, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal (2-1). Assim, a equipa da segunda divisão eliminou os gilistas, do primeiro escalão.

O Gil Vicente, de César Peixoto, até começou melhor, com um golo de Gustavo Varela, avançado emprestado pelo Benfica, aos três minutos de jogo. 

Porém, o Académico de Viseu não se deixou ficar. O avançado brasileiro André Clóvis marcou um bis aos sete e 26 minutos. O Gil Vicente não conseguiu esboçar reação e acabou eliminado precocemente da competição. 

15.º classificada na II Liga, com apenas seis pontos, a formação viseense consegue assim bater uma das equipas sensação da primeira Liga, que ocupa o quarto posto. 

Além do Gil Vicente, também o Estrela da Amadora e o Alverca caíram aos pés de equipas de divisões inferiores.

Confira AQUI todos os resultados da Taça de Portugal.

RELACIONADOS
Taça: Celoricense-FC Porto, 0-4 (crónica)
Taça: Bragança-Sp. Braga, 0-1 (destaques)
Taça: Bragança-Sp. Braga, 0-1 (crónica)
Taça: Portimonense-Arouca, 1-2 (crónica)