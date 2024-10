O Gil Vicente venceu o Belenenses por 2-0 e garantiu, ao início da tarde deste sábado, o apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

No Estádio do Restelo, os dois golos do jogo apareceram na segunda parte e permitiram à equipa treinada por Bruno Pinheiro afastar o conjunto que milita na Liga 3.

Aos 59 minutos, Tidjany Touré fez, por certo, um dos melhores golos nesta eliminatória. Pela esquerda, encarou Midana Sambú e rematou cruzado e forte, fazendo a bola entrar ao canto superior mais distante da baliza do Belenenses.

Aos 66 minutos, Jorge Aguirre, com uma bela finalização de primeira na área, de pé direito, após cruzamento de Diego Collado no lado direito, fez o 2-0 com que a equipa de Barcelos fecharia as contas do resultado.

O Gil Vicente junta-se ao Sporting nos clubes já apurados para a 2.ª eliminatória.