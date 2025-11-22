Gonçalo Batalha, jogador do Marinhense, em declarações à flash interview da Sporttv, após a derrota frente ao Sporting, por 3-0, na quarta eliminatória da Taça de Portugal:

Como viveu este jogo em Alvalade?

«Nem deu tempo para sonhar. Dormi muito pouco com esta emoção e vontade de vir aqui (Estádio José Alvalade). Acho que toda a equipa está de parabéns, fizemos um excelente trabalho, mostrámos a união do nosso grupo e o que lutámos nos últimos dias. Estou muito contente.»

Ovação quando na altura da substituição foi especial?

«Muito. Caíram-me umas lágrimas. É muito bom saber que ainda se lembram de mim. É espetacular.»

Análise ao jogo

«Foi difícil trabalhar este jogo com tudo o que se tem passado no clube. O clube, adeptos, jogadores e equipa técnica que assumiu o jogo… está tudo de parabéns! O foco agora é o Campeonato (de Portugal) e lutar pelos nossos objetivos, porque este não é o nosso campeonato. Viemos aqui dar a nossa réplica e agora é continuar.»

O que a equipa leva com este jogo e com Renato Sousa?

«Não há impossíveis. Há dias de luta, guerra e de trabalho. E com trabalho conseguimos alcançar aquilo que sempre sonhámos. Muitos jogadores estão longe de casa, porque a Marinha Grande não é propriamente um sítio grande para se viver, mas estão a lutar pelo sonho de serem jogadores de futebol».