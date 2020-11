O FC Porto continuou a preparação para o jogo com o Fabril, da terceira eliminatória da Taça de Portugal com sete novidades.



Segundo a nota no site dos dragões, Diogo Costa, Fábio Vieira, João Mário e Diogo Leite, assim como Corona, Marchesín e Grujic já voltaram dos compromissos das seleções e estiveram no Olival. De resto, apenas o médio não treinou às ordens de Conceição devido a uma concussão cerebral sofrida num treino da Sérvia e juntou-se aos lesionados Marcano (treino condicionado e ginásio), Mbaye (tratamento e ginásio) e Pepe (tratamento).



Por sua vez, Mbemba (RB Congo), Zaidu (Nigéria), Uribe e Díaz (Colômbia) ainda não se apresentaram no centro de treinos dos azuis e brancos.



O FC Porto concluiu a preparação para a estreia na Taça de Portugal 2020/21 esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. Uma hora e meia depois, Conceição faz a antevisão ao duelo contra o Fabril, do próximo sábado (14h30).