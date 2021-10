Hugo Falcão, treinador do Sintrense, em declarações à Sport TV após a derrota contra o FC Porto:



«O FC Porto mostrou-se com uma equipa boa, sem grande gestão. Isto valoriza aquilo que fizemos e foi ótimo receber um grande. Estivemos bem na organização defensiva. O FC Porto fez três remates e dois golos no primeiro tempo. Na segunda parte demos a oportunidade a outros jogadores, que merecem. Vamos focar-nos no campeonato e com esta entrega vai ser bom.»



«Vou dar dois dias de folga. Quero puxar o grupo para cima e focar-nos no nosso objetivo maior.»