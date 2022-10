No meio do mar azul de adeptos do Canelas, havia cerca de uma dezena de adeptos que se destacavam na bancada: calções, t-shirts e uma camisola do México com o nome de Raúl Jiménez numa tarde que prometia ser de chuva em Vila Nova de Gaia.



Este grupo de ingleses viajou para Portugal para a despedida de solteiro de um deles e acabaram a assistir ao jogo da equipa gaiense e o Vitória de Guimarães, explicaram ao Maisfutebol já no final do encontro enquanto seguiam em passo acelerado para o exterior do recinto.



A paixão pelo futebol não tem fronteiras nem distingue clubes ou escalões. Durante todo jogo estes ingleses, quase todos com chapéus alusivos ao Canelas, cantaram, apoiaram a equipa da casa e beberam... muita cerveja.



Uma tarde divertida em boa companhia que certamente não estava planeada. Mas essas são os melhores planos, não é verdade?