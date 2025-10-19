Ivo Vieira: «Entrámos muito fortes, mas sempre respeitando o Vila Real»
Treinador do Tondela analisa goleada na Taça de Portugal
Ivo Vieira, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória por 5-1 frente ao Vila Real, na terceira eliminatória da Taça de Portugal:
Análise ao jogo:
«Um jogo contra uma equipa que tem a sua qualidade. Sabíamos que em casa, através de algum jogo direto e mesmo de ligação no setor intermédio, ia trazer alguns problemas, com a sua motivação e o facto de ser Taça.»
«Entrámos muito bem no jogo, era esse o nosso intuito, fizemos um golo e posteriormente tivemos mais duas três situações em que podíamos ter feito golo. Mas deixámos aquilo que não podia acontecer, o adversário acreditar que nos podia ferir. Através de uma grande penalidade conseguiu empatar o jogo, mas depois rapidamente percebemos que para além de querermos muitas vezes rentabilizar todos os atletas, que são atletas comprometidos de muito trabalho, o jogo não estava para alguns dos mesmos.»
A força do Vila Real
«Onde precisávamos da altura, precisávamos de ganhar as primeiras e segundas bolas porque o Vila Real apostou muito nesse momento de jogo. E com mérito tínhamos que dar altura, intensidade, procura da profundidade, ganhar duelos e foi essa proposta que trouxemos para a segunda parte. Entrámos muito fortes e resolvemos o jogo rápido, tivemos mais outras tantas oportunidades para fazer golo, mas sempre respeitando o Vila Real. Obviamente que aqui, perante o seu público, acreditaram que poderiam fazer algo mais.»