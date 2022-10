Por: Nuno Lima, em Serpa

Declarações do treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira, no relvado do Complexo Desportivo Manuel Baião, após a vitória por 3-0 em Serpa, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Tivemos de ser competitivos, foi o que fizemos, conseguimos passar a eliminatória. Uma palavra para o Serpa, uma equipa que vive outra realidade, mas nós tínhamos de ser sérios e competitivos para ganhar o jogo.»

[Utilização de jogadores com menos minutos:] «Acho que a questão da oportunidade todos eles têm de procurar à semana. Eu tenho feito algumas alterações, à procura do que é o ideal para a equipa. Todos os jogadores sabem que, se estiverem num bom momento, vão dar continuidade a esse momento na equipa. Os que tiveram oportunidade hoje tiveram esse momento para se mostrarem, para poderem ser opção. Conto com todos. Há uns que jogam mais do que outros, mas isso é o normal no futebol.»

«As vitórias, independentemente da competição, aumentam os níveis de confiança. Obviamente que não tínhamos tido dois resultados condizentes com o que queríamos e hoje conseguimos um resultado e um objetivo: passar esta eliminatória.»

«Nós sabemos que estas equipas hoje também trabalham com pessoas competentes, são bem estruturadas e se não formos sérios e competitivos podemos fazer com que aconteçam as reais surpresas da Taça, não deixámos que acontecesse, porque interpretámos o jogo com seriedade, quisemos ganhar, fomos intensos no jogo, num contexto difícil que é o sintético, mas os jogadores cumpriram na íntegra. Podíamos fazer a espaços mais e melhor, mas tenho de perceber o contexto em que jogámos e não é fácil, temos um opositor a discutir o jogo, nós sendo melhores - e fomos - mas respeitando os adversários, sendo uma equipa de um escalão mais baixo.»