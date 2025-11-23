Em Fafe voltou a fazer-se Taça!

Pouco mais de um mês depois de afastar o Moreirense, o Fafe eliminou mais uma equipa da Liga e está nos oitavos de final.

Desta vez, foi o Arouca, que até esteve em vantagem com um golaço de Djouahra, antes de João Oliveira, com dois golos de cabeça – o da reviravolta já em tempo de compensação – fazer o 2-1 final e levar à loucura os quase 2200 adeptos no Municipal fafense.

O Arouca até entrou autoritário, a tentar assumir o jogo com bola, mas foi o Fafe a dispor do primeiro par de ocasiões de golo. Tiago Veiga, isolado após um atraso involuntário dos arouquenses, viu João Valido - fundamental nos maiores apertos da sua equipa - negar-lhe o 1-0 (9m), antes de Filipe Cardoso, de cabeça após canto, cabecear pouco ao lado (12m).

Este lance de bola parada foi, de resto, um de muitos exemplos do que se viu em grande parte do jogo. O Arouca teve muitas dificuldades para ganhar duelos em cantos e cruzamentos e foi muito por essa via que o Fafe ameaçou a baliza de João Valido. Até que chegaria ao empate e à vitória dessa forma.

Mas já lá vamos. Depois dos primeiros avisos, o Fafe deixou mais em sentido um Arouca ávido de vitórias e a querer evitar o que, neste mesmo estádio, aconteceu ao Moreirense há pouco mais de um mês.

E Naïs Djouahra tratou de abrir caminho. O extremo, destaque nestes primeiros meses da época, recebeu solto na esquerda, encarou Diogo Castro, puxou para o meio… e cá vai disto. Um golaço, o sexto do melhor marcador do Arouca em 2025/26, a abrir o marcador.

O mais difícil parecia feito para o Arouca, que só não marcou mais cedo porque João Gonçalo fez uma enorme defesa a evitar um autogolo de João Batista, após cruzamento do sempre ameaçador Djouahra. O golo até deu mais energia ao Arouca por alguns minutos e Alex Pinto - que neste jogo teve o irmão Gonçalo Pinto como adversário - teve uma boa ocasião para o 2-0 (37m), mas rematou por cima. Até ao intervalo, o Fafe reagiu em crescendo e João Valido voltou a crescer, negando o 1-1 a João Oliveira, antes de Théo Fonseca dever a si melhor conclusão para marcar na recarga.

Para a segunda parte, Mário Ferreira fez o que já tinha feito ante o Moreirense, lançando do banco Picas e João Santos - e mais tarde Ká Semedo - dando claro sinal de que o Fafe ia à procura do golo.

E assim foi. Minuto 50, canto curto do lado direito e o cruzamento de Diogo Castro encontrou a cabeça de João Oliveira para um empate que catapultou o Fafe para uma segunda parte superior. Depois de sofrer o empate, o Arouca sofreu e foi-lhe valendo João Valido. Negou, por exemplo, o 2-1 no cara-a-cara com Carlos Daniel (59m) e Vasco Seabra, ao sentir a ameaça da possível desvantagem, lançou Pablo Gozálbez e Trezza.

Os visitantes ainda assentaram jogo por breves minutos, Nandín ficou perto do golo, mas João Gonçalo negou, antes de 25 minutos finais de grande vertigem, um Fafe perigoso nas bolas colocadas na área. Basta dizer que o primeiro canto para o Arouca foi apenas aos 75 minutos, entre dez do Fafe, que festejaria, por fim, de novo dessa forma.

O golo só não surgiu mais cedo porque, quando não esteve lá João Valido, esteve Popovic a negar o 2-1 a João Santos. Porém, no terceiro minuto de compensação, após canto de João Vigário, João Oliveira emendou um primeiro desvio de Filipe Cardoso e os justiceiros voltam a vestir a pele de «tomba-gigantes» na prova rainha.

FIGURA: João Oliveira

O médio de 33 anos foi o herói do apuramento do Fafe para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao marcar, de cabeça, os dois golos da vitória com reviravolta. Decisivo no marcador, foi também preponderante no jogo da equipa. Na primeira parte um pouco mais à frente dos médios Filipe Cardoso e Vasco Braga e, na segunda, com as alterações feitas por Mário Ferreira, mais ao lado de Filipe Cardoso. Uma tarde para não mais esquecer de um jogador que tem vários anos de II Liga e que voltou na época passada a Portugal para a Liga 3 depois de uma curta passagem no Cazaquistão.

MOMENTO: o golo da reviravolta (90+3m)

O Fafe já tinha ameaçado o 2-1 em vários lances anteriormente e conseguiu mesmo a reviravolta para eliminar o Arouca, com um golo de João Oliveira, o seu bis na partida. Oportuno, após um primeiro desvio de Filipe Cardoso, deu o apuramento aos minhotos.

_

Jogo no Estádio Municipal de Fafe, Fafe.

Ao intervalo: 0-1.

Adeptos: 2193.

AD FAFE: João Gonçalo; Diogo Castro, João Batista, Leandro Teixeira, João Vigário; Filipe Cardoso, Vasco Braga (João Santos, 46’); Tiago Veiga (Picas, 46’), João Oliveira, Carlos Daniel (Davis Silva, 88’); Théo Fonseca (Ká Semedo, 72’). Treinador: Mário Ferreira.

FC AROUCA: João Valido; Alex Pinto (Tiago Esgaio, 89’), Omar Fayed, Boris Popovic, Arnau Solà; Taichi Fukui, Espen van Ee (Pedro Santos, 72’); Miguel Puche (Trezza, 63’), Lee Hyun-ju (Pablo Gozálbez, 63’), Naïs Djouahra; Dylan Nandín (Barbero, 89’). Treinador: Vasco Seabra.

Disciplina – cartões amarelos: Nandín (52m), Omar Fayed (61m), Popovic (83m), João Oliveira (90+5m).

Golos:

Djouahra (27m), 0-1

João Oliveira (50m), 1-1

João Oliveira (90+3m), 2-1